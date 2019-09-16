На орловские Андреевские чтения прибыли особенные гости
16.09.2019
В Орёл приехали Дмитрий Гуревич (внук брата Леонида Андреева Павла) и Кристина Истомина (праправнучка писателя по этой же линии). Об этом сообщили в Орловском доме-музее писателя.
Сегодня здесь проходят ежегодные Андреевские чтения. Мероприятие проводится с 1991 года.
В этом году в чтениях принимают участие писатель Алексей Кондратенко и профессор ОГУ имени Тургенева Екатерина Михеичева, а также сотрудники музея.
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