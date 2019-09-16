На орловские Андреевские чтения прибыли особенные гости

В Орёл приехали Дмитрий Гуревич (внук брата Леонида Андреева Павла) и Кристина Истомина (праправнучка писателя по этой же линии). Об этом сообщили в Орловском доме-музее писателя.

Сегодня здесь проходят ежегодные Андреевские чтения. Мероприятие проводится с 1991 года.

В этом году в чтениях принимают участие писатель Алексей Кондратенко и профессор ОГУ имени Тургенева Екатерина Михеичева, а также сотрудники музея.