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На один день Торгово-промышленную палату РФ «отдали» Орловщине

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27.11.2019

Сегодня в Москве в ТПП России проходит официальное мероприятие — День Орловской области. В нём принимают участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и президент палаты Сергей Катырин.

В его рамках проходит масштабная презентация нашего региона как площадки для развития бизнеса под названием «Орловская область — территория сотрудничества». На тематической выставке представлена продукция и разработки ведущих орловских предприятий и вся необходимая информация.

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