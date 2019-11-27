На один день Торгово-промышленную палату РФ «отдали» Орловщине

Сегодня в Москве в ТПП России проходит официальное мероприятие — День Орловской области. В нём принимают участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и президент палаты Сергей Катырин.

В его рамках проходит масштабная презентация нашего региона как площадки для развития бизнеса под названием «Орловская область — территория сотрудничества». На тематической выставке представлена продукция и разработки ведущих орловских предприятий и вся необходимая информация.