На один день Торгово-промышленную палату РФ «отдали» Орловщине
27.11.2019
Сегодня в Москве в ТПП России проходит официальное мероприятие — День Орловской области. В нём принимают участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и президент палаты Сергей Катырин.
В его рамках проходит масштабная презентация нашего региона как площадки для развития бизнеса под названием «Орловская область — территория сотрудничества». На тематической выставке представлена продукция и разработки ведущих орловских предприятий и вся необходимая информация.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58671
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