На обеспечение жильём детей-сирот в Орловской области выделено 257 миллионов рублей
08.10.2018
К данному моменту приобретено 186 квартир.
Завершены соответствующие аукционы в Орловском, Дмитровском, Залегощенском, Малоархангельском, Новосильском, Покровском, Свердловском, Сосковском и Хотынецком районах, а также в городе Мценске.
До конца года планируется закупить для сирот еще 35 квартир.
Жильё приобретается как на первичном, так и на вторичном рынках. Об этом сообщает региональное правительство.
На данный момент в очереди на получение жилья стоят 1334 человека из числа детей-сирот.
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