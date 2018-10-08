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  3. На обеспечение жильём детей-сирот в Орловской области выделено 257 миллионов рублей

На обеспечение жильём детей-сирот в Орловской области выделено 257 миллионов рублей

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08.10.2018

К данному моменту приобретено 186 квартир.

Завершены соответствующие аукционы в Орловском, Дмитровском, Залегощенском, Малоархангельском, Новосильском, Покровском, Свердловском, Сосковском и Хотынецком районах, а также в городе Мценске.

До конца года планируется закупить для сирот еще 35 квартир.

Жильё приобретается как на первичном, так и на вторичном рынках. Об этом сообщает региональное правительство.

На данный момент в очереди на получение жилья стоят 1334 человека из числа детей-сирот.

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