На обеспечение жильём детей-сирот в Орловской области выделено 257 миллионов рублей

К данному моменту приобретено 186 квартир.

Завершены соответствующие аукционы в Орловском, Дмитровском, Залегощенском, Малоархангельском, Новосильском, Покровском, Свердловском, Сосковском и Хотынецком районах, а также в городе Мценске.

До конца года планируется закупить для сирот еще 35 квартир.

Жильё приобретается как на первичном, так и на вторичном рынках. Об этом сообщает региональное правительство.

На данный момент в очереди на получение жилья стоят 1334 человека из числа детей-сирот.