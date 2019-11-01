На нацпроект «Жильё и городская среда» выделят свыше 400 миллионов
01.11.2019
В Орле состоялся круглый стол, посвящённый реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
В мероприятии приняли участие представители власти, строительных компаний и банковского сектора.
На реализацию нацпроекта в Орловской области планируется выделить значительное финансирование. 380 миллионов 300 тысяч поступят из федерального бюджета, ещё 23 миллиона 800 тысяч — из региональной казны. Главная цель — выйти на новые показатели объёмов жилья, вводимого в эксплуатацию.
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