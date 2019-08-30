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Орел30.08.2019 Пятница 10:55
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  3. На личном приёме у орловского губернатора подняли неожиданную тему

На личном приёме у орловского губернатора подняли неожиданную тему

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30.08.2019

Губернатора Орловской области Андрея Клычкова попросили посодействовать в проведении реконструкции памятника лётчикам в Заводском районе Орла. Просьба прозвучала на личном приёме главы нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По итогам приёма Андрей Клычков дал ряд поручений.

Памятник лётчикам — это знаменитый «самолёт», установленный на Комсомольской улице между перекрёстками с Авиационной и Кромской в 1973 году. Корпус истребителя «МИГ-17», размещённый на постаменте, напоминает о лётчиках, сражавшихся за освобождение Орла и Орловщины от фашистов.

В региональных СМИ неоднократно поднималась тема неудовлетворительного состояния памятника.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковприёмпамятникавиацияВОВ

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