На Кромской средней школе появилась памятная табличка

На территории Кромской средней школы появилась памятная табличка Герою Советского Союза Николаю Колосову. Он был призван в армию в июле 1941 года. К январю 1945 года капитан Николай Колосов командовал стрелковой батареей. Отличился во время Висло-Одерской операции. 28 января 1945 года батарея Колосова под массированным вражеским огнем переправилась через Одер и приняла активное участие в захвате и удержании плацдарма на его западном берегу, отразив большое количество вражеских контратак. За умелое командование артиллерийской батареей и проявленные при этом мужество и героизм капитан Николай Колосов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».