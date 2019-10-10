Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.10.2019 Четверг 12:37
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. На Красной площади съели 2 тонны орловских яблок

На Красной площади съели 2 тонны орловских яблок

Версия для печати

10.10.2019

Такова статистика за четыре дня гастрономического фестиваля, проходившего в рамках ежегодной выставки «Золотая осень», где демонстрируются достижения российского АПК.

Фестиваль проходил непосредственно на Красной площади. Фрукты, выращенные на Орловской плодово-ягодной станции, доставляли в культовое место на грузовых автомобилях. В итоге к Кремлю пришлось «подогнать» 3 грузовика с орловскими яблоками.

Подробный репортаж об участии орловской делегации в выставке выйдет на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57709

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.10.2019

Иномарка сбила пенсионерку в Орле

3
10.10.2019

Орловская область разбогатела

10.10.2019

В Орловской области произошло ДТП на производстве

10.10.2019

Госдолг Орловской области «заморозился»

10.10.2019

В Орле исчезли сомнительные вывески

$ USD65.0976(+0.23)10.10
€ EUR71.4511(+0.21)10.10

Наш опрос

Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online