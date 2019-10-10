На Красной площади съели 2 тонны орловских яблок

Такова статистика за четыре дня гастрономического фестиваля, проходившего в рамках ежегодной выставки «Золотая осень», где демонстрируются достижения российского АПК.

Фестиваль проходил непосредственно на Красной площади. Фрукты, выращенные на Орловской плодово-ягодной станции, доставляли в культовое место на грузовых автомобилях. В итоге к Кремлю пришлось «подогнать» 3 грузовика с орловскими яблоками.

Подробный репортаж об участии орловской делегации в выставке выйдет на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.