На карте Орла становится всё меньше «белых пятен»
19.07.2019
С начала года в областном центре появилось 2218 новых адресов. Об этом пишет «Орловская городская газета».
Адреса присваиваются по заявлениям мэрии Орла, а также юридических и физических лиц. «Прописку» получают земельные участки, объекты незавершённого строительства, а также коммерческая и жилая недвижимость.
Если у недвижимости или земли нет официального адреса, то сделка по её купле-продаже не может быть зарегистрирована. Таковы нормы федерального законодательства.
Адрес присваивается бесплатно в течение трёх дней после выхода соответствующего постановления.
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