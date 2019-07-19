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Орел19.07.2019 Пятница 13:05
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На карте Орла становится всё меньше «белых пятен»

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19.07.2019

С начала года в областном центре появилось 2218 новых адресов. Об этом пишет «Орловская городская газета».

Адреса присваиваются по заявлениям мэрии Орла, а также юридических и физических лиц. «Прописку» получают земельные участки, объекты незавершённого строительства, а также коммерческая и жилая недвижимость.

Если у недвижимости или земли нет официального адреса, то сделка по её купле-продаже не может быть зарегистрирована. Таковы нормы федерального законодательства.

Адрес присваивается бесплатно в течение трёх дней после выхода соответствующего постановления.

Теги:ОрёлОрловская область

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