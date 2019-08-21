На карте Орла появится новое название
21.08.2019
В Северном районе Орла может появиться бульвар Космонавтов. Сегодня данный вопрос одобрили на профильном комитете Орловского городского Совета народных депутатов. Об этом сообщают «Орловские новости».
С инициативой в мэрию обратились местные жители. Название предлагается присвоить участку между домом по улице Космонавтов, 3, до улицы Раздольной.
Окончательное решение примет горсовет Орла на ближайшей сессии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56765
Другие новости раздела
21.08.2019
Орловчане собирают «Рюкзак добра»
$ USD66.263(-0.52)22.08
€ EUR73.4989(-0.48)22.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?