На карте Орла появится новое название

В Северном районе Орла может появиться бульвар Космонавтов. Сегодня данный вопрос одобрили на профильном комитете Орловского городского Совета народных депутатов. Об этом сообщают «Орловские новости».

С инициативой в мэрию обратились местные жители. Название предлагается присвоить участку между домом по улице Космонавтов, 3, до улицы Раздольной.

Окончательное решение примет горсовет Орла на ближайшей сессии.