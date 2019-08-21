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Орел21.08.2019 Среда 18:55
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На карте Орла появится новое название

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21.08.2019

В Северном районе Орла может появиться бульвар Космонавтов. Сегодня данный вопрос одобрили на профильном комитете Орловского городского Совета народных депутатов. Об этом сообщают «Орловские новости».

С инициативой в мэрию обратились местные жители. Название предлагается присвоить участку между домом по улице Космонавтов, 3, до улицы Раздольной.

Окончательное решение примет горсовет Орла на ближайшей сессии.

Теги:ОрёлОрловская областьгорсоветСеверный районбульвар

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