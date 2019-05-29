На Инвестиционном портале Орловской области создан раздел «Территория опережающего социально-экономического развития «Мценск»

Электронный ресурс направлен на информирование потенциальных инвесторов и содержит как общие сведения, так и особенности налогообложения, требования к инвестиционным проектам, возможные виды экономической деятельности и карту свободных земельных участков.

Сейчас на территории Мценска для организации нового производства доступны 10 свободных земельных участков муниципальной собственности. Их общая площадь более 20 га. И 3 обеспеченные объектами инфраструктуры производственные площадки.

В настоящее время инвесторами высказана заинтересованность о реализации на территории моногорода Мценска 5 инвестиционных проектов.