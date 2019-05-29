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Орел29.05.2019 Среда 12:04
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  3. На Инвестиционном портале Орловской области создан раздел «Территория опережающего социально-экономического развития «Мценск»

На Инвестиционном портале Орловской области создан раздел «Территория опережающего социально-экономического развития «Мценск»

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29.05.2019

Электронный ресурс направлен на информирование потенциальных инвесторов и содержит как общие сведения, так и особенности налогообложения, требования к инвестиционным проектам, возможные виды экономической деятельности и карту свободных земельных участков.

Сейчас на территории Мценска для организации нового производства доступны 10 свободных земельных участков муниципальной собственности. Их общая площадь более 20 га. И 3 обеспеченные объектами инфраструктуры производственные площадки.

В настоящее время инвесторами высказана заинтересованность о реализации на территории моногорода Мценска 5 инвестиционных проектов.

Теги:ОрёлОрловская Область

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