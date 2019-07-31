На главной улице Орла обустроят тротуары
31.07.2019
Объявлен электронный аукцион на определение подрядчика, который отремонтирует тротуары на Комсомольской улице Орла — от перекрёстка со 2-й Посадской до перекрёстка с Карачевским шоссе.
Начальная (максимальная) цена контракта — 53 миллиона 903 тысячи рублей. Средства возьмут из городского бюджета.
Итоги аукциона подведут 8 августа. Подрядчик должен произвести все работы с 9 августа по 20 ноября.
По всей территории будут заменены бортовые камни, в отдельных местах обновят дорожные ограждения, а также отремонтируют проезды и стоянки, установят тактильные наземные указатели.
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