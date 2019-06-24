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Орел24.06.2019 Понедельник 11:35
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На этой неделе в Орловской области откроют новый спортивный объект

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24.06.2019

В Корсаково заработает новая трасса для автокросса.

Соревнования по этому виду автомобильного спорта проводятся на кольцевых трассах с грунтовым покрытием. Участники стартуют одновременно. Автокросс считается зрелищным видом автомобильного спорта и пользуется особой популярностью в странах «постсоветского пространства».

Открытие состоится 29 июня в 11 часов.

Теги:ОрёлОрловская область

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