На этой неделе в Орловской области откроют новый спортивный объект

В Корсаково заработает новая трасса для автокросса.

Соревнования по этому виду автомобильного спорта проводятся на кольцевых трассах с грунтовым покрытием. Участники стартуют одновременно. Автокросс считается зрелищным видом автомобильного спорта и пользуется особой популярностью в странах «постсоветского пространства».

Открытие состоится 29 июня в 11 часов.