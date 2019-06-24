На этой неделе в Орловской области откроют новый спортивный объект
24.06.2019
В Корсаково заработает новая трасса для автокросса.
Соревнования по этому виду автомобильного спорта проводятся на кольцевых трассах с грунтовым покрытием. Участники стартуют одновременно. Автокросс считается зрелищным видом автомобильного спорта и пользуется особой популярностью в странах «постсоветского пространства».
Открытие состоится 29 июня в 11 часов.
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