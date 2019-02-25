На этой неделе в Орле состоится встреча с членами литературного объединения «Родное Полесье»
25.02.2019
Она пройдёт в Универсальном зале Областной библиотеки имени Бунина 2 марта в 15 часов..
Объединение «Родное Полесье» имени Петра Проскурина начало свою деятельность в 1996 году. Содружество литераторов издаёт альманах «Под парусом спасения». Также участники объединения выпускают собственные книги.
На вечере выступят Леонид Морозов, Марина Бочарова, Николай Зеленин, Вячеслав Силаев, Роза Сидорова и другие участники «Родного Полесья».
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