На этой неделе в Орле состоится встреча с членами литературного объединения «Родное Полесье»

Она пройдёт в Универсальном зале Областной библиотеки имени Бунина 2 марта в 15 часов..

Объединение «Родное Полесье» имени Петра Проскурина начало свою деятельность в 1996 году. Содружество литераторов издаёт альманах «Под парусом спасения». Также участники объединения выпускают собственные книги.

На вечере выступят Леонид Морозов, Марина Бочарова, Николай Зеленин, Вячеслав Силаев, Роза Сидорова и другие участники «Родного Полесья».