На этой неделе в Орле пройдёт фестиваль национальных культур «Сокровище нации»
26.11.2018
Мероприятие проводится в Городском центре культуры.
В программе фестиваля — выставка национальных подворий, мастер-классы по народному творчеству, турнир по мини-футболу с участием представителей различных народностей, праздничный концерт и флешмоб «Хоровод дружбы и мира».
Фестивальные мероприятия начнутся в 11 часов 30 минут.
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