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Орел26.11.2018 Понедельник 14:37
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  3. На этой неделе в Орле пройдёт фестиваль национальных культур «Сокровище нации»

На этой неделе в Орле пройдёт фестиваль национальных культур «Сокровище нации»

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26.11.2018

Мероприятие проводится в Городском центре культуры.

В программе фестиваля — выставка национальных подворий, мастер-классы по народному творчеству, турнир по мини-футболу с участием представителей различных народностей, праздничный концерт и флешмоб «Хоровод дружбы и мира».

Фестивальные мероприятия начнутся в 11 часов 30 минут.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьфестиваль

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