На этой неделе в Орле пройдёт фестиваль национальных культур «Сокровище нации»

Мероприятие проводится в Городском центре культуры.

В программе фестиваля — выставка национальных подворий, мастер-классы по народному творчеству, турнир по мини-футболу с участием представителей различных народностей, праздничный концерт и флешмоб «Хоровод дружбы и мира».

Фестивальные мероприятия начнутся в 11 часов 30 минут.