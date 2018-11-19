На этой неделе в Орле отметят День матери
19.11.2018
Праздник отмечается в воскресенье. Однако мероприятия начнутся уже в пятницу.
В 11 часов в Городском родильном доме (на 2-й Посадской, 19) пройдёт акция «Женщина с ребёнком на руках».
Также 23 ноября в 15 часов в большом зале администрации Орла пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое этой дате.
В этот же день «мамин праздник» отметят в Библиотечно-информационном центре имени Ерёмина (в 11 часов) и в Детской библиотеке имени Горького (в 15 часов).
Также 23 ноября в 17:30 в Орловском городском центре культуры состоится праздничный вечер «Лучшая мама на свете».
В день праздника, 25 ноября, обширную программу подготовят в Детском парке (с 11:45) и в Городском парке (с 15:00).
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