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Орел19.11.2018 Понедельник 16:51
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На этой неделе в Орле отметят День матери

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19.11.2018

Праздник отмечается в воскресенье. Однако мероприятия начнутся уже в пятницу.

В 11 часов в Городском родильном доме (на 2-й Посадской, 19) пройдёт акция «Женщина с ребёнком на руках».

Также 23 ноября в 15 часов в большом зале администрации Орла пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое этой дате.

В этот же день «мамин праздник» отметят в Библиотечно-информационном центре имени Ерёмина (в 11 часов) и в Детской библиотеке имени Горького (в 15 часов).

Также 23 ноября в 17:30 в Орловском городском центре культуры состоится праздничный вечер «Лучшая мама на свете».

В день праздника, 25 ноября, обширную программу подготовят в Детском парке (с 11:45) и в Городском парке (с 15:00).

Теги:ОрелОрёлОрловская областьдень матери

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