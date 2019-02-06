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Орел06.02.2019 Среда 12:58
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На этой неделе в Орле откроется православная ярмарка-выставка «От покаяния к воскресению России»

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06.02.2019

Мероприятие пройдёт с 8 по 13 февраля во Дворце пионеров имени Гагарина на Салтыкова-Щедрина, 31 (с 8 по 12 февраля — с 10 до 19 часов, 13 февраля — с 10 до 16 часов). Выставка проводится по благословлению митрополита Антония. Главными организаторами являются Орловская митрополия и общество «Уральские Выставки».

Тожественное открытие состоится 8 февраля в 12 часов. Молебен «На начало благого дела» совершат митрополит Орловский и Болховский Антоний, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий и епископ Мценский Алексий. Также на открытии будет представлена святыня — ковчег с частицами мощей святого исповедника Афанасия Ковровского (Сахарова).

В мероприятии участвуют около 65 храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Молдавии, Казахстана, Греции и Украины. Как сообщили в Орловской митрополии, в экспозиции будут представлены иконы, церковная утварь, духовная литература, ювелирные изделия, натуральные масла, лекарственные сборы, продукцию пчеловодства, мясные и рыбные деликатесы, чаи, одежду.

Также в рамках выставки запланирована культурно-просветительская программа. Для посетителей выступит известная певица Наталья Куприянова.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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