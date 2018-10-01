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Орел01.10.2018 Понедельник 19:59
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На этой неделе в областном центре отмечают День учителя

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01.10.2018

На этой неделе в областном центре проходят мероприятия, посвящённые Дню учителя.

Сегодня в «Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел» открылась тематическая книжная выставка.

4 октября выставка на аналогичную тему под названием «Учитель в нашей жизни» начнёт работать в «Орловском городском центре культуры» в фойе первого этажа.

В этот же день в 13 часов в главной городской детской библиотеке имени Крылова состоится урок профессии «Учитель крупным планом».

В субботу, 6 октября, в детском парке Орла в 11 часов 45 минут состоится открытие выставки детских рисунков «Мой первый учитель». Там же в полдень пройдёт мастер-класс «Открытка для любимого учителя».

Также 6 октября в «Культурно — досуговом центре „Металлург“» состоится «Дискотека 80-х», посвящённая Дню учителя.

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