На этой неделе в областном центре откроется выставка фотографий "Тургеневское Полесье"
01.10.2018
4 октября в Орловском краеведческом музее откроется выставка «Тургеневское Полесье». Она приурочена к юбилею Тургенева и, одновременно, к 115-тилетию Орловского фотографического общества.
Открытие состоится в 15 часов.
В выставке приняли участие члены подмосковного фотоклуба «Пушкино», сотрудники национального парка «Орловское Полесье», работники Белгородской галереи фотоискусства имени Собровина, а также известные современные орловские фотографы, в том числе из районов области.
Кроме восьмидесяти фотографий флоры и фауны, а также достопримечательностей «Полесья», на выставке будет представлен недавно созданный портрет Ивана Тургенева работы орловского художника Владимира Овсиенко.
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