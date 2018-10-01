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  3. На этой неделе в областном центре откроется выставка фотографий "Тургеневское Полесье"

На этой неделе в областном центре откроется выставка фотографий "Тургеневское Полесье"

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01.10.2018

4 октября в Орловском краеведческом музее откроется выставка «Тургеневское Полесье». Она приурочена к юбилею Тургенева и, одновременно, к 115-тилетию Орловского фотографического общества.

Открытие состоится в 15 часов.

В выставке приняли участие члены подмосковного фотоклуба «Пушкино», сотрудники национального парка «Орловское Полесье», работники Белгородской галереи фотоискусства имени Собровина, а также известные современные орловские фотографы, в том числе из районов области.

Кроме восьмидесяти фотографий флоры и фауны, а также достопримечательностей «Полесья», на выставке будет представлен недавно созданный портрет Ивана Тургенева работы орловского художника Владимира Овсиенко.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49536

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