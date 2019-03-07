На этой неделе в гипермаркетах Орла задержали троих подозреваемых в кражах

Задержания проводили сотрудники Росгвардии. Все преступления произошли в Северном районе. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, предполагается, что подозреваемые пытались пронести товары мимо касс.

Объектами хищения стали продукты и алкоголь, а также бытовая химия. По каждому эпизоду проводят отдельное разбирательство в полиции.