На этой неделе в гипермаркетах Орла задержали троих подозреваемых в кражах
07.03.2019
Задержания проводили сотрудники Росгвардии. Все преступления произошли в Северном районе. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, предполагается, что подозреваемые пытались пронести товары мимо касс.
Объектами хищения стали продукты и алкоголь, а также бытовая химия. По каждому эпизоду проводят отдельное разбирательство в полиции.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53323
Другие новости раздела
$ USD65.9646(+0.12)08.03
€ EUR74.573(+0.16)08.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?