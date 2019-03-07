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Орел07.03.2019 Четверг 14:59
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  3. На этой неделе в гипермаркетах Орла задержали троих подозреваемых в кражах

На этой неделе в гипермаркетах Орла задержали троих подозреваемых в кражах

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07.03.2019

Задержания проводили сотрудники Росгвардии. Все преступления произошли в Северном районе. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, предполагается, что подозреваемые пытались пронести товары мимо касс.

Объектами хищения стали продукты и алкоголь, а также бытовая химия. По каждому эпизоду проводят отдельное разбирательство в полиции.

Теги:ОрёлОрловская область

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