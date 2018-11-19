На этой неделе Орёл посетит известный православный публицист Павел Великанов
19.11.2018
Он станет гостем «Рождественских чтений».
Как сообщили в Орловской митрополии, чтения пройдут 22 ноября в 12:00 в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ (Каменская площадь, 1).
Павел Великанов — протоиерей, доцент Московской духовной академии и главный редактор портала «Богослов.Ru» — представит на них просветительский проект «Академия Веры» — ресурс, посвящённый изучению православного христианства.
Работу «Рождественских чтений» возглавит митрополит Орловский и Болховский Антоний.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50665
Другие новости раздела
19.11.2018
Заводской районный суд Орла оставил экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД под стражей
$ USD65.9931(-0.62)17.11
€ EUR74.9022(-0.63)17.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?