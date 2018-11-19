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Орел19.11.2018 Понедельник 11:38
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  3. На этой неделе Орёл посетит известный православный публицист Павел Великанов

На этой неделе Орёл посетит известный православный публицист Павел Великанов

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19.11.2018

Он станет гостем «Рождественских чтений».

Как сообщили в Орловской митрополии, чтения пройдут 22 ноября в 12:00 в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ (Каменская площадь, 1).

Павел Великанов — протоиерей, доцент Московской духовной академии и главный редактор портала «Богослов.Ru» — представит на них просветительский проект «Академия Веры» — ресурс, посвящённый изучению православного христианства.

Работу «Рождественских чтений» возглавит митрополит Орловский и Болховский Антоний.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьправославиемитрополия

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