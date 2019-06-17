На этой неделе глава Управления Следственного комитета по Орловской области проведёт личный приём граждан

Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров рассмотрит вопросы нарушения социальных прав. Приём пройдет 18 и 19 июня с 10 часов в здании СУ СК РФ по Орловской области (Орёл, улица Комсомольская, дом 231).

Предварительная запись ведётся по телефонам 8 (4862) 59-19-63 и 8-920-287-23-55. Для того, чтобы попасть на приём, необходимо иметь при себе паспорт.