На этой неделе глава Управления Следственного комитета по Орловской области проведёт личный приём граждан
17.06.2019
Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров рассмотрит вопросы нарушения социальных прав. Приём пройдет 18 и 19 июня с 10 часов в здании СУ СК РФ по Орловской области (Орёл, улица Комсомольская, дом 231).
Предварительная запись ведётся по телефонам
Короткая ссылка obl1.ru/~/55300
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