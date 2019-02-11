На этих выходных в Орловской области задержаны шесть «нетрезвых водителей»
11.02.2019
Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области. Проверки проходили с 8 по 10 февраля.
Из шести водителей, заподозренных в «нетрезвом» вождении, пятеро отказались проходить медицинское освидетельствование, что приравнивается к положительному результату экспертизы на наличие состояния опьянения.
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