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На дне Оки обнаружили авиабомбы времён Великой Отечественной войны

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25.10.2018

О подозрительных предметах сообщили в МЧС жители Мценского района.

Боеприпасы нашли у деревни Гуторово на дне реки.

Проблемой занялись сотрудники Центра МЧС России по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Это специалисты высокого уровня, которые приехали в наш регион на время.

Как уточняет Управление МЧС, обнаружено десять авиабомб, сейчас ведётся работа по их извлечению и обезвреживанию.

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