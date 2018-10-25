На дне Оки обнаружили авиабомбы времён Великой Отечественной войны

О подозрительных предметах сообщили в МЧС жители Мценского района.

Боеприпасы нашли у деревни Гуторово на дне реки.

Проблемой занялись сотрудники Центра МЧС России по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Это специалисты высокого уровня, которые приехали в наш регион на время.

Как уточняет Управление МЧС, обнаружено десять авиабомб, сейчас ведётся работа по их извлечению и обезвреживанию.