На директора орловской школы возбудили дело

Главу одной из школ Ливенского района привлекли к административной ответственности по инициативе прокуратуры.

Административное дело возбудили по статье «Осуществление деятельности с нарушением условий, предусмотренной лицензией». Мировой суд признал женщину виновной в правонарушении.

Причиной стало непредоставление специализированных учебников ребёнку, которому, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, требовалось обучение по адаптационной программе.

В настоящее время нарушения устранены.