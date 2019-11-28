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Орел28.11.2019 Четверг 13:56
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На директора орловской школы возбудили дело

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28.11.2019

Главу одной из школ Ливенского района привлекли к административной ответственности по инициативе прокуратуры.

Административное дело возбудили по статье «Осуществление деятельности с нарушением условий, предусмотренной лицензией». Мировой суд признал женщину виновной в правонарушении.

Причиной стало непредоставление специализированных учебников ребёнку, которому, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, требовалось обучение по адаптационной программе.

В настоящее время нарушения устранены.

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