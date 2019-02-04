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Орел04.02.2019 Понедельник 14:58
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  3. На данный момент в Орле на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 21 школ

На данный момент в Орле на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 21 школ

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04.02.2019

Занятия приостановлены в общеобразовательных учреждениях №№ 1, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 32, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 52. Об этом информирует администрация Орла.

Также ещё в 12 школах занятия из-за карантина не проводятся в отдельных классах. В целом в них не функционируют 52 класса.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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