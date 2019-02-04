На данный момент в Орле на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 21 школ

Занятия приостановлены в общеобразовательных учреждениях №№ 1, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 32, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 52. Об этом информирует администрация Орла.

Также ещё в 12 школах занятия из-за карантина не проводятся в отдельных классах. В целом в них не функционируют 52 класса.