На данный момент в Орле на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 21 школ
04.02.2019
Занятия приостановлены в общеобразовательных учреждениях №№ 1, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 32, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 52. Об этом информирует администрация Орла.
Также ещё в 12 школах занятия из-за карантина не проводятся в отдельных классах. В целом в них не функционируют 52 класса.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52588
Другие новости раздела
04.02.2019
Сегодня утром в Орловской области женщина пострадала после падения наледи со здания прокуратуры
$ USD65.6601(+0.3)02.02
€ EUR75.148(-0.05)02.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?