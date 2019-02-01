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Орел01.02.2019 Пятница 20:39
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  3. На данный момент в Орле из-за карантина по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 17 школ

На данный момент в Орле из-за карантина по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 17 школ

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01.02.2019

Это школы №№ 13 (закрыта до конца сегодняшнего дня), 1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 16, 20, 49, 50 (до 6 февраля), 4, 18, 37, 51 (до 7 февраля).

Ещё в 15 школах занятия приостановлены в отдельных классах. Всего в городе учебный процесс приостановлен в 89 классах. Такую информацию сообщает администрация Орла.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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