На «Чучело» все билеты проданы!

Сегодня в театре Свободное пространство премьера: спектакль питерского режиссёра Анны Трояновой «Чучело». Это спектакль-бойкот, одновременно затеваемый в контексте известных пьес и повести В. Железникова «Бойкот» и «Чучело» и кинофильма Ролана Быкова. Из чего возникает травля ученицы, какие силы задействованы в конфликте, какова роль учительницы, к чему приводит бойкот новенькой? Всё это раскроет постановка Трояновой, которая уверена, что предмет конфликта не изменился и касается современных учащихся. Адресатами постановки надеются увидеть школьников и учителей, детей и родителей (возрастная категория: 12+). Билеты на постановку, по словам главного режиссёра «Свободного пространства» Сергея Пузырёва, проданы до февраля.