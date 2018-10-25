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  3. На Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 сборная Российской Федерации заняла первое место.

На Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 сборная Российской Федерации заняла первое место.

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25.10.2018

В её составе был и представитель нашей области — выпускник Орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов. На Чемпионате Европы он завоевал Медальон за профессионализм в компетенции «Облицовка плиткой».

Соревнования проходили в Будапеште, в них участвовали примерно 600 представителей двадцати девяти стран.

Россияне завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали и 10 медальонов за профессионализм в основных компетенциях.

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