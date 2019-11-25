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  3. На центральных тепловых пунктах компании «Квадра» внедрили новую систему регулирования отопления

На центральных тепловых пунктах компании «Квадра» внедрили новую систему регулирования отопления

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25.11.2019

Более 8 тысяч потребителей Орловской ТЭЦ, проживающих в Советском районе Орла, получают тепло по новому принципу — под контролем систем погодного регулирования.

По словам Сергея Филатова, управляющего директора производственного подразделения «Тепловые сети» — филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», в этом году компания реализовала этот проект на 12 ЦТП. В настоящий момент все строительно-монтажные работы закончены.

Системы функционируют в автоматическом режиме — они регулируют температуру теплоносителя на центральных тепловых пунктах в зависимости от погоды. В результате батареи создают в жилищах комфортную температуру. Жильцам таких квартир не грозят «недотопы» и «перетопы».

На изменения погодных условий оборудование реагирует оперативно.

Теплоэнергетики сообщают, что датчики в текущем режиме отслеживают температуру наружного воздуха и температуру теплоносителя. При плавном понижении температуры в течение одних суток изменения не учитываются.

В ближайшее годы орловские теплоэнергетики планируют продолжить работу над созданием комфортной обстановки в домах потребителей. Все тепловые пункты в зоне ответственности компании будут оснащены системами погодного регулирования.

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