На автодороге «Орёл-Тамбов» произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГИБДД

На автодороге «Орёл-Тамбов» произошло ДТП с участием служебного автомобиля Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения. В результате аварии пострадали водитель и пассажир служебного «Форда».

Об этом сообщили в УМВД.

Авария произошла после того, как водитель автомобиля «Рено», поворачивая налево, допустил столкновение со автомобилем ГИБДД.

По факту ДТП назначена проверка.