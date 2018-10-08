На автодороге «Орёл-Тамбов» произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГИБДД
08.10.2018
На автодороге «Орёл-Тамбов» произошло ДТП с участием служебного автомобиля Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения. В результате аварии пострадали водитель и пассажир служебного «Форда».
Об этом сообщили в УМВД.
Авария произошла после того, как водитель автомобиля «Рено», поворачивая налево, допустил столкновение со автомобилем ГИБДД.
По факту ДТП назначена проверка.
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