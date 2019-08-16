На 230 мест в новом орловском детсаду претендуют 405 дошкольников
16.08.2019
Столько заявлений от родителей мальчиков и девочек поступило в связи с запланированным строительством детского сада в деревне Жилина Орловского района. 261 заявление подано в текущем году.
Детсад готов на 70%. Строительством занимается ООО «ОСУ-2» (дочернее предприятие ПАО «Орёлстрой»).
Садик строят в рамках госпрограммы «Образование в Орловской области» и национального проекта «Демография».
Задача на ближайшее будущее — сдать пищеблок под монтаж оборудования. Это должно произойти до 19 августа. Такую информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.
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