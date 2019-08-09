МВД сообщило подробности уголовных дел, возбуждённых по заявлениям «обманутых дольщиков»

Информацию озвучили на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Как рассказал замглавы областного Управления МВД Трофим Шутько, сейчас полиция расследует шесть уголовных дел в сфере долевого участия в строительстве жилья (из них три дела возбуждены в текущем году). В списке пострадавших — 439 «дольщиков».

2 уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора ООО «Промжилстрой» и ООО «Промсервис-Универсал» по фактам хищения средств «дольщиков» дома в Орле по улице Гурова, 46 (здесь 130 участников долевого строительства внесли 177,1 миллиона рублей) и в посёлке городского типа Знаменка на улице Маршала Куликова, 1 (здесь 6 «дольщиков» внесли 31,1 миллиона рублей).

Расследуются уголовные дела, возбуждённые по тем же причинам в отношении руководства ООО «Модуль Инвест Строй», которое строило дом в Орле по улице Раздольной, 11 (здесь 44 «дольщика» внесли 33,4 миллиона рублей), в отношении руководства ООО «Регионстрой», которое строило дом в Орле по улице Родзевича-Белевича, 5 (здесь участвовало 238 «дольщиков»), в отношении руководства ООО «Компания Стройсервис» (пострадали 145 участников долевого строительства на сумму 202,9 миллиона рублей).

Также расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении руководства ООО «Строй-Проект-Сервис» по факту противоправных действий при привлечении средств дольщиков (ущерб причинён 5 участникам долевого строительства на сумму 7,7 миллиона рублей).