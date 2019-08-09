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МВД сообщило подробности уголовных дел, возбуждённых по заявлениям «обманутых дольщиков»

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08.08.2019

Информацию озвучили на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Как рассказал замглавы областного Управления МВД Трофим Шутько, сейчас полиция расследует шесть уголовных дел в сфере долевого участия в строительстве жилья (из них три дела возбуждены в текущем году). В списке пострадавших — 439 «дольщиков».

2 уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора ООО «Промжилстрой» и ООО «Промсервис-Универсал» по фактам хищения средств «дольщиков» дома в Орле по улице Гурова, 46 (здесь 130 участников долевого строительства внесли 177,1 миллиона рублей) и в посёлке городского типа Знаменка на улице Маршала Куликова, 1 (здесь 6 «дольщиков» внесли 31,1 миллиона рублей).

Расследуются уголовные дела, возбуждённые по тем же причинам в отношении руководства ООО «Модуль Инвест Строй», которое строило дом в Орле по улице Раздольной, 11 (здесь 44 «дольщика» внесли 33,4 миллиона рублей), в отношении руководства ООО «Регионстрой», которое строило дом в Орле по улице Родзевича-Белевича, 5 (здесь участвовало 238 «дольщиков»), в отношении руководства ООО «Компания Стройсервис» (пострадали 145 участников долевого строительства на сумму 202,9 миллиона рублей).

Также расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении руководства ООО «Строй-Проект-Сервис» по факту противоправных действий при привлечении средств дольщиков (ущерб причинён 5 участникам долевого строительства на сумму 7,7 миллиона рублей).

Теги:ОрёлОрловская область

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