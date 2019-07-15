Мужчина поймал в самом центре Орла очень большую рыбу

Фотографии удачливого рыбака появились в социальных сетях.

По предварительным данным, мужчина вытащил улов (сазана весом 12 килограммов 160 граммов) из Орлика прямо на набережной недалеко от «стрелки». При этом он использовал обычную удочку.

Фото: паблик «Город Орел [KONUBRI]» «Вконтакте»