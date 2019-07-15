Мужчина поймал в самом центре Орла очень большую рыбу
15.07.2019
Фотографии удачливого рыбака появились в социальных сетях.
По предварительным данным, мужчина вытащил улов (сазана весом 12 килограммов 160 граммов) из Орлика прямо на набережной недалеко от «стрелки». При этом он использовал обычную удочку.
Фото: паблик «Город Орел [KONUBRI]» «Вконтакте»
Короткая ссылка obl1.ru/~/55965
Другие новости раздела
15.07.2019
Орловский пожарный пострадал на выезде
$ USD63.0204(+0.03)13.07
€ EUR71.011413.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?