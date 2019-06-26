Мужчина пенсионного возраста сбил несовершеннолетнюю девочку в Орле

15-летняя девочка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

ДТП случилось 25 июня в дневное время на перекрёстке улиц 1-й Курской и Пушкина. 64-летний мужчина, управляя автомобилем Kia, повернул налево и сбил пешехода. Пострадавшая получила травмы. Однако госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка.