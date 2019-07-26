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Орел26.07.2019 Пятница 19:55
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  3. Утро на трассе «Орёл — Калуга» началось со смертельного ДТП

Утро на трассе «Орёл — Калуга» началось со смертельного ДТП

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26.07.2019

Авария случилась сегодня в 8 часов 50 минут. Водитель автомобиля Subaru (1988 года рождения), следуя со стороны Калуги по направлению в Орёл, не учёл дорожные и погодные условия и допустил столкновение с грузовиком «ЗИЛ».

Этой машиной управлял мужчина 1970 года рождения. Грузовик ехал во встречном направлении.

Итогом столкновения стала гибель пассажира иномарки 1966 года рождения. Водитель Subaru госпитализирован. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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