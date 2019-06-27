Мусоровозы стоят в очередях на орловском сортировочном комплексе

Первые сообщения об этом появились 26 июня. Как сообщает «ОрёлТаймс», на сегодня проблема остаётся актуальной.

По данным СМИ, водители не имеют возможности оперативно разгружаться на сортировочном комплексе «ЭкоСити», что может привести к серьёзным сбоям в графике вывоза отходов.