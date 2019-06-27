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Орел27.06.2019 Четверг 12:35
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Мусоровозы стоят в очередях на орловском сортировочном комплексе

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27.06.2019

Первые сообщения об этом появились 26 июня. Как сообщает «ОрёлТаймс», на сегодня проблема остаётся актуальной.

По данным СМИ, водители не имеют возможности оперативно разгружаться на сортировочном комплексе «ЭкоСити», что может привести к серьёзным сбоям в графике вывоза отходов.

Теги:ОрёлОрловская область

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