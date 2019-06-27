«Мусорный коллапс» в Нарышкино обсудят в Орле сегодня

В областном центре состоится «круглый стол» с участием всех сторон, причастных к проблеме. Об этом информирует Орловский областной Совет народных депутатов.

26 июня депутаты облсовета выехали в Нарышкино, чтобы ознакомиться с ситуацией и обсудить её на месте.

Несколько последних месяцев с территории мусоросортировочного комплекса «Экоград» не вывозятся отходы сортировки. Сейчас здесь скопилось около 60 тысяч кубометров мусора.

Причиной стала «мусорная реформа». Ранее компания «Экоград» принимала отходы в собственность и отвечала за всю цепочку обращения с ними, получая и оплату за полный цикл переработки ТКО. С этого года ответственность за предоставление услуг по перевозке и захоронению отходов возложена на регионального оператора «УК „Зелёная роща“». Как утверждают в «Экограде», у их предприятия нет ни запланированных средств, ни законных оснований для того, чтобы заниматься этой работой.