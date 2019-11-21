МУП ЖРЭП (Заказчик) неудачно судилось с бывшим главбухом

Предприятие пыталось отсудить у экс-сотрудника 230 тысяч 900 рублей. Такой финансовый ущерб оно понесло в период с 2009 по 2017 годы в результате действий ответчика, недополучив проценты за пользование чужими денежными средствами.

Как сообщает пресс-служба облсуда, орловчанка, работая на ответственной должности, незаконно начисляла себе дополнительные выплаты сверх зарплаты. При этом МУП имел задолженности перед другими сотрудниками.

Нарушения выявила КСП Орла. Однако обращение в суд запоздало — вышли сроки давности. В итоге в удовлетворении иска было отказано.