Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.11.2019 Четверг 17:48
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. МУП ЖРЭП (Заказчик) неудачно судилось с бывшим главбухом

МУП ЖРЭП (Заказчик) неудачно судилось с бывшим главбухом

Версия для печати

21.11.2019

Предприятие пыталось отсудить у экс-сотрудника 230 тысяч 900 рублей. Такой финансовый ущерб оно понесло в период с 2009 по 2017 годы в результате действий ответчика, недополучив проценты за пользование чужими денежными средствами.

Как сообщает пресс-служба облсуда, орловчанка, работая на ответственной должности, незаконно начисляла себе дополнительные выплаты сверх зарплаты. При этом МУП имел задолженности перед другими сотрудниками.

Нарушения выявила КСП Орла. Однако обращение в суд запоздало — вышли сроки давности. В итоге в удовлетворении иска было отказано.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58559

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.11.2019

Орловчан наградят в честь юбилея Бунина

21.11.2019

Вопрос с экс-подрядчиком «Дружбы» могут решить «по-дружески»

21.11.2019

За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

21.11.2019

Дырявые заборы довели орловские школы до суда

21.11.2019

Гендиректора «Грунтореза» оштрафуют на 20 тысяч рублей

$ USD63.843(-0.18)22.11
€ EUR70.6997(-0.15)22.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online