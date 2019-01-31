МУП «Благоустройство Болхова» нарушило правила обращения с бытовыми отходами

Муниципальное предприятие хранило ТБО и мусор на площадке временного накопления отходов дольше срока, положенного законом. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

В результате главного инженера предприятия привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Кроме того, администрация Болховского района через суд потребовала от «Благоустройства Болхова» освободить участок от твёрдых бытовых отходов и мусора.