Муниципальная «Аптека на Цветаева» возобновила работу
22.11.2019
С соответствующей просьбой местные жители обратились к Владимиру Негину, заместителю председателя Орловского городского Совета народных депутатов. Обращение было услышано.
Аптечный пункт закрыли в 2017 году из-за финансовых проблем.
Помещение аптеки вернули в муниципалитет. После его арендовала парикмахерская.
За несколько месяцев до открытия здесь начали делать ремонт. Сейчас аптека полностью готова к приёму посетителей.
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