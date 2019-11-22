Муниципальная «Аптека на Цветаева» возобновила работу

С соответствующей просьбой местные жители обратились к Владимиру Негину, заместителю председателя Орловского городского Совета народных депутатов. Обращение было услышано.

Аптечный пункт закрыли в 2017 году из-за финансовых проблем.

Помещение аптеки вернули в муниципалитет. После его арендовала парикмахерская.

За несколько месяцев до открытия здесь начали делать ремонт. Сейчас аптека полностью готова к приёму посетителей.