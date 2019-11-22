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Орел22.11.2019 Пятница 16:36
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Муниципальная «Аптека на Цветаева» возобновила работу

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22.11.2019

С соответствующей просьбой местные жители обратились к Владимиру Негину, заместителю председателя Орловского городского Совета народных депутатов. Обращение было услышано.

Аптечный пункт закрыли в 2017 году из-за финансовых проблем.

Помещение аптеки вернули в муниципалитет. После его арендовала парикмахерская.

За несколько месяцев до открытия здесь начали делать ремонт. Сейчас аптека полностью готова к приёму посетителей.

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