Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.10.2018 Понедельник 18:17
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Мощи Луки Крымского пробудут в Орле с 6-го по 9-е ноября

Мощи Луки Крымского пробудут в Орле с 6-го по 9-е ноября

Версия для печати

15.10.2018

Орёл станет 12-м из 17-ти городов, где этой осенью побывает православная святыня.

Сейчас мощи находятся в Самаре.

В этом году они впервые в истории на столь долгое время покинули постоянное место своего хранения — Симферополь. Поездку по городам России организовал Фонд Андрея Первозванного.

Она началась во Владивостоке 1-го октября и завершится в Калининграде 27-го ноября.

Лука Крымский был не только выдающимся православным священником, но и блестящим хирургом. В частности, именно он считается родоначальником гнойной хирургии.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49877

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.10.2018

ЦФО лидирует по количеству заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"

15.10.2018

Орловская область - 63-я в стране по вводу нового жилья

15.10.2018

Орловский грибник, потерявшийся в лесу, дошёл до Калужской области

15.10.2018

Начальник областного департамента строительства и транспорта раскритиковал BlaBlaCar

15.10.2018

В Орле стартовала кампания "#ВремяИскатьТуалет"

$ USD65.7508(-0.22)16.10
€ EUR76.054(-0.45)16.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online