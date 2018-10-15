Мощи Луки Крымского пробудут в Орле с 6-го по 9-е ноября
15.10.2018
Орёл станет 12-м из 17-ти городов, где этой осенью побывает православная святыня.
Сейчас мощи находятся в Самаре.
В этом году они впервые в истории на столь долгое время покинули постоянное место своего хранения — Симферополь. Поездку по городам России организовал Фонд Андрея Первозванного.
Она началась во Владивостоке 1-го октября и завершится в Калининграде 27-го ноября.
Лука Крымский был не только выдающимся православным священником, но и блестящим хирургом. В частности, именно он считается родоначальником гнойной хирургии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49877
Другие новости раздела
$ USD65.7508(-0.22)16.10
€ EUR76.054(-0.45)16.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют