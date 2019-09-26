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Доделывать орловский мост «Дружбы» пока так никто и не решился

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26.09.2019

На конкурс по выбору нового подрядчика, который проводит мэрия Орла, пока не поступило ни одной заявки. Между тем, срок их приёма истекает уже завтра.

Об этом рассказал глава администрации Орла Александр Муромский сегодня в прямом эфире телеканала «Первый областной».

Тем не менее, Муромский заявил, что сохраняет оптимизм, так как положенные сроки ещё не вышли полностью, и теоретически на конкурс ещё может поступить хотя бы одна заявка. По его словам, это является обычной практикой.

Полная запись сегодняшнего выпуска программы «Актуальное интервью» с участием главы администрации Орла будет доступна на «Первом областном портале новостей» obl1.ru в ближайшее время.

Теги:Орловская областьадминистрация ОрлаАлександр Муромскиймост Дружбымост дружбаОрёл

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