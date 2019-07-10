Москвичи вручат орловчанам подарки и путёвки

В рамках Дней Москвы в Орловской области 11 и 12 июня столичная делегация ознакомится с инвестиционными возможностями нашего региона и обсудит с заинтересованными лицами возможности дальнейшего сотрудничества. Также москвичи посетят орловских ветеранов, награждённых медалью «За оборону Москвы», и вручат им памятные подарки.

Кроме того, в рамках Дней состоится и награждение победителей конкурса «Моя Москва» на знание истории столицы. Призами станут туристические путёвки в главный город России. Об этом сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Пройдут и публичные мероприятия. 11 июля в 15 часов в музее Тургенева в рамках перфоманса «Поэты ремонтируют время» выступит музыкант Сергей Летов — старший брат Егора Летова из группы «Гражданская оборона». Вечером того же дня в 18:30 на площади Ленина состоится официальное открытие Дней Москвы в Орловской области. Для орловчан споют «Хор Турецкого» и арт-группа SOPRANO.

12 июля в 10 часов в Орловском краеведческом музее Музей Москвы представит выставку фотографа Константина Кокошкина «Московские триптихи». Выставка закроется 12 августа.