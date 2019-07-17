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Москвичи разработали для орловских маршруток новую «конституцию»

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17.07.2019

Речь идёт о проекте новой городской маршрутной сети. Работу по просьбе губернатора Орловской области Андрея Клычкова проделал институт «МосТрансПроект» при поддержке департамента транспорта Москвы. В данный момент документ находится на рассмотрении в мэрии Орла. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Авторы проекта проанализировали нынешнюю городскую маршрутную сеть на наличие дублирующих маршрутов, проверили её соответствие запросам пассажиров, качество обслуживания, классность подвижного состава и провозную способность.

Новый проект поможет оптимизировать работу наземного городского транспорта в областном центре Орловщины. Первоочередная задача — снизить уровень загруженности дорог. Сейчас проект находится на этапе согласования числа и трассировки маршрутов.

Теги:ОрёлОрловская область

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