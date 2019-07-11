Москвичи отведали орловского мяса и молока
11.07.2019
В рамках Дней Москвы в Орловской области в здании администрации нашего региона состоялась выставка-дегустация продукции областного АПК.
Столичной делегации представили мясную и молочную продукцию, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Многие из этих товаров отмечены дипломами профессиональных конкурсов и успешно реализуются не только в пределах Орловской области, но и на всероссийском рынке.
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