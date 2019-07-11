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Орел11.07.2019 Четверг 14:38
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Москвичи осмотрят объекты в Орле, отремонтированные за их счёт

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11.07.2019

Сегодня в Орловской области стартовали Дни Москвы. Визит московской делегации начался с возложения цветов в сквере Танкистов в 11 часов.

В церемонии участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и другие члены столичной делегации.

Сегодня москвичи посетят православный центр «Вятский Посад», а также осмотрят парковые зоны, улицы и дороги, отремонтированные за счёт межбюджетных трансфертов из московской казны.

Официальная торжественная церемония открытия Дней Москвы в Орловской области состоится на площади Ленина в 18:30. Для орловчан споёт «Хор Турецкого».

Теги:ОрёлОрловская область

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