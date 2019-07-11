Москвичи осмотрят объекты в Орле, отремонтированные за их счёт

Сегодня в Орловской области стартовали Дни Москвы. Визит московской делегации начался с возложения цветов в сквере Танкистов в 11 часов.

В церемонии участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и другие члены столичной делегации.

Сегодня москвичи посетят православный центр «Вятский Посад», а также осмотрят парковые зоны, улицы и дороги, отремонтированные за счёт межбюджетных трансфертов из московской казны.

Официальная торжественная церемония открытия Дней Москвы в Орловской области состоится на площади Ленина в 18:30. Для орловчан споёт «Хор Турецкого».