Москвичи осмотрят объекты в Орле, отремонтированные за их счёт
11.07.2019
Сегодня в Орловской области стартовали Дни Москвы. Визит московской делегации начался с возложения цветов в сквере Танкистов в 11 часов.
В церемонии участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и другие члены столичной делегации.
Сегодня москвичи посетят православный центр «Вятский Посад», а также осмотрят парковые зоны, улицы и дороги, отремонтированные за счёт межбюджетных трансфертов из московской казны.
Официальная торжественная церемония открытия Дней Москвы в Орловской области состоится на площади Ленина в 18:30. Для орловчан споёт «Хор Турецкого».
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