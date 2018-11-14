Мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного Фонда, пытаются узнать у орловцев информацию о банковских картах

О новом виде обмана сообщили в областном отделении ПФР.

Злоумышленники звонят орловцам и сообщают о несуществующих задолженностях Фонда перед гражданами. Чтобы получить якобы недоплаченные деньги, орловцам предлагается сообщить данные своих банковских карт, а также свои имена, отчества и фамилии.

ПФР предупреждает, что такие звонки не имеют отношения к Пенсионному фонду и являются мошенничеством.