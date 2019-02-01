Мошенники, представляясь «сотрудниками банка», похитили у жителя Орловской области 360 тысяч рублей

В полицию обратился житель Орловского района. Как сообщает Управление МВД, средства украли со счёта по известной схеме. Мошенники, позвонив орловцу, представились «сотрудниками банка», и, войдя в доверие, узнали его персональные данные. После этого и произошло хищение.

Ранее в нашем регионе уже произошло несколько таких случаев.