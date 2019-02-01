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Орел01.02.2019 Пятница 12:23
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  3. Мошенники, представляясь «сотрудниками банка», похитили у жителя Орловской области 360 тысяч рублей

Мошенники, представляясь «сотрудниками банка», похитили у жителя Орловской области 360 тысяч рублей

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01.02.2019

В полицию обратился житель Орловского района. Как сообщает Управление МВД, средства украли со счёта по известной схеме. Мошенники, позвонив орловцу, представились «сотрудниками банка», и, войдя в доверие, узнали его персональные данные. После этого и произошло хищение.

Ранее в нашем регионе уже произошло несколько таких случаев.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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