Мошенники, представляясь «сотрудниками банка», похитили у жителя Орловской области 360 тысяч рублей
01.02.2019
В полицию обратился житель Орловского района. Как сообщает Управление МВД, средства украли со счёта по известной схеме. Мошенники, позвонив орловцу, представились «сотрудниками банка», и, войдя в доверие, узнали его персональные данные. После этого и произошло хищение.
Ранее в нашем регионе уже произошло несколько таких случаев.
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