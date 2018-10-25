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  3. Мошенники, представляясь поисковиками из Орла, обманывают родственников погибших в Великой Отечественной войне

Мошенники, представляясь поисковиками из Орла, обманывают родственников погибших в Великой Отечественной войне

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25.10.2018

Репортаж на эту тему снял федеральный «Первый канал».

Технология обмана проста: мошенники, находят информацию о родственниках Защитника Отечества в интернете, звонят им и сообщают о, якобы, найденных останках. После просят оплатить расходы на пересылку тела, бензин, сотовую связь. После перечисления средств все контакты прекращаются.

Иногда преступники действуют от имени мифического «Поискового отряда 57» из Орловской области.

На самом деле поиск своих родственников, исчезнувших на войне, следует начинать с военкомата. Здесь ведётся строгий учёт военнослужащих. Также военные, как правило, хорошо знают организации, которые занимаются розысками пропавших.

Кроме того, найденные остаки никогда не пересылаются через транспортные компании.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50089

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