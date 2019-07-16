Мошенники действуют от имени орловской трудовой инспекции
16.07.2019
Преступники связываются с предпринимателями и предлагают им платные услуги по подготовке к плановым проверкам.
Как сообщили в государственной инспекции труда, данное ведомство вообще не занимается оказанием платных услуг. Подобные предложения являются попытками мошенничества. Обо всех таких случаях следует сообщать в правоохранительные органы.
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